Calcio e Finanza – Ecco il montepremi della Supercoppa Italiana

Il portale Calcio e Finanza svela quanto vale la Supercoppa Italiana e qual è l’entità del montepremi che si spartiranno le quattro squadre che partecipano al torneo. Secondo il portale, la Supercoppa Italiana vale un totale di 22,5 milioni di euro che saranno ripartiti così: 2,4 milioni di euro alle semifinaliste perdenti, 6,7 milioni di euro alla finalista perdente, e 9,5 milioni per la vincitrice del trofeo con un bonus di 1,5 milioni di euro per la disputa di un’amichevole con la vincitrice della Supercoppa Araba.

Dunque, il Napoli ha già incassato 6,7 milioni di euro visto che è arrivato in finale di Supercoppa: in caso di vittoria incasserà 9,5 milioni di euro, in caso di sconfitta si dovrà accontentare di 6,7 milioni di euro.