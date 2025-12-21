Bologna, Rowe: “Abbiamo già battuto il Napoli, vogliamo fare la storia”

Il Bologna è pronto per affrontare il Napoli nell’ultimo atto della Supercoppa italiana a Riyad.

L’esterno offensivo inglese Jonathan Rowe, intervistato da La Repubblica ha parlato del match che aspetta i rossoblu: “Vincere porta a volerlo fare di nuovo. La Supercoppa Italiana per me sarebbe il primo trofeo con un club. E sarebbe un evento storico. Quelli del Napoli sono forti in tutto. Li abbiamo battuti soltanto qualche settimana fa, anche se mi sono infortunato. Speriamo di poterci ripetere in Supercoppa. La mentalità da grande club si costruisce passo dopo passo. Con la Coppa Italia si è fatta la storia, adesso c’è la Supercoppa Italiana”.