Bologna – Napoli: Skorupski, Freuler e Casale non ci saranno per la Supercoppa

Il Bologna si prepara ad affrontare il Napoli nella finale di Supercoppa Italiana in programma domani sera a Riad alle 22 (ora locale). I rossoblù, che hanno perso Bernardeschi per frattura della clavicola (rientrerà a fine febbraio), dovranno fare a meno anche di Skorupski, Freuler e Casale. Il Bologna ha rilasciato una nota ufficiale sul proprio sito: “Lukas Skorupski ha svolto allenamento differenziato sul campo, Remo Freuler e Nicolò Casale si sono allenati a Casteldebole“. Dunque, Freuler e Casale hanno ripreso gli allenamenti ma non ci saranno per la partita di domani.