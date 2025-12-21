Beukema sogna la Supercoppa: “Se vinciamo festeggiamo”

Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, Sam Beukema si è raccontato senza filtri in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lega Serie A. Il difensore azzurro ha parlato di obiettivi, mentalità e della fame di successi che anima il gruppo di Antonio Conte.

“Se vinciamo la Coppa? Vorrei dire che festeggiamo, ma ci sarà subito una prossima partita”, ha spiegato Beukema, sottolineando l’approccio concreto della squadra. Poi la battuta che strappa un sorriso ai tifosi: “Se vinciamo la Supercoppa, la prossima intervista la facciamo in napoletano”. Nel corso dell’intervista, il centrale olandese ha anche risposto a una curiosa domanda sugli avversari, indicando il calciatore che toglierebbe alle principali rivali: Calhanoglu per l’Inter, Modric per il Milan e Lucumí per il Bologna.

Spazio anche al rapporto con Antonio Conte, definito “un allenatore carismatico”, e alla leadership interna allo spogliatoio. Per Beukema, uno dei punti di riferimento silenziosi del Napoli è Frank Anguissa: “Non parla molto, ma secondo me è uno dei veri leader del gruppo”.