CBS SPORTS – McTominay: “E’ surreale sentire l’amore dei tifosi del Napoli, Conte è un allenatore fantastico”

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha rilasciato un’intervista a CBS Sports per il programma Kickin’ It. McTominay, intervistato dalla giornalista statunitense Kate Scott, ha parlato in particolare di com’è la sua vita a Napoli, di cosa pensa della città, e del suo rapporto con Antonio Conte. Di seguito, ecco le parole dell’ex centrocampista del Man Utd.

Quante volte hai rivisto quel gol? La rovesciata

“Poche, penso almeno 500 volte, non sto scherzando. Mi dà ancora i brividi solo a pensarci“.

E’ per la bellezza del gol, per il tipo di gol, o per l’avvicinarsi al Mondiale?

“Credo molto nella manifestazione e nel “sentire” qualcosa sull’autobus prima delle partite. E non sto qui a dire che ho manifestato una cosa del genere, ma ho manifestato un gran bel gol. Nel calcio professionistico c’è sempre qualcuno pronto a prendere il tuo posto“.

Com’è il tuo italiano? Come te la cavi con il resto della squadra?

“Il mio italiano non è male: non è fantastico ma ci provo“.

Vuol dire che riesci a sostenere una conversazione completa?

“Probabilmente potrei fare un’intervista dopo una partita, dire qualche frase. Però serve fiducia, soprattutto quando hai le telecamere davanti: non è facile e a volte è un pò imbarazzante quando sbagli le parole, ma sto cercando di essere più sicuro nel parlare”.

La verità è che a chi guarda non importa: sono solo contenti che tu parli così bene in italiano da riuscire a fare conversazioni del genere.

“Si, ma ho avuto una lunga conversazione di circa 25 minuti con il giardiniere, sei mesi fa, dopo aver vinto il campionato, tutto in italiano“.

Conversazione lunga per il giardinaggio!

“Si, ero seduto fuori al sole, lui parlava solo in italiano e ho pensato “E’ il mio momento devo provarci”. Era un appassionato di calcio, come tutti gli altri qui: abbiamo fatto una vera e propria conversazione. Il mio italiano non era fluentissimo, ma capiva tutto quello che dicevo“.

E’ impressionante, considerando che hai un lavoro a tempo pieno.

“E’ difficile, abbiamo fatto tante partite e tanti viaggi: ho fatto 365 giorni di Duolingo, cinque minuti al giorno“.

Lo ascoltavi sull’iPod?

“Si, piccole cose: poi dopo un anno ho smesso, non mi aiutava più. Ora uso un’altra app, migliore“.

Usi un’app e non un tutor?

“Si un’app: quando torno a casa non voglio avere lezioni fissate di un’ora e mezza. Preferisco prendere il telefono e fare mezz’ora quando ne ho voglia“.

Studiavi le lingue a scuola?

“Studiavo il calcio, quello era il massimo“.

Negli ultimi 18 mesi la tua vita è stata incredibile: Scudetto con il Napoli, miglior giocatore della Serie A, la Scozia torna al Mondiale dopo 28 anni. Hai realizzato tutto questo?

“No, probabilmente no: vincere lo Scudetto e tutto ciò che ne consegue, e portare la Scozia al Mondiale è enorme. Sono grato a tutti quelli che hanno fatto parte di questo percorso, ho sempre cercato di dare il massimo, ed è quello che voglio continuare a fare“.

Questo trionfo ha cambiato il modo in cui vedi te stesso come giocatore?

“No, anzi ora sono più esigente con me stesso: i miei standard sono altissimi e non voglio mai scendere sotto, conta il lavoro che fai a porte chiuse, con lo staff. Quest’anno è più dura, tanti infortuni, tante partite, ma sono orgoglioso di come stiamo gestendo tutto“.

E’ più difficile difendere il successo che ottenerlo, giusto?

“Si, quando la stagione è finita ho pensato “E’ fatta ora devo ripetermi”. Con gli infortuni e i cambi di ruolo non è semplice: l’importante è non pensarci troppo e continuare a dare il massimo“.

La nomination al Pallone d’Oro e il diciottesimo posto davanti a nomi enormi: che significato ha per te?

“E’ surreale, non posso dire che sia normale: ricevi tanti messaggi, ma cerco di mettere tutto da parte, l’ego non aiuta a vincere le partite. Ho sempre cercato di rimanere equilibrato, mai troppo su, mai troppo giù. Voglio chiudere la carriera dicendo di aver mantenuto sempre lo stesso stato mentale“.

Com’é la vita a Napoli?

“E’ surreale sentire l’amore dei tifosi: murales, tatuaggi, pizze col mio nome, soprannomi, è pazzesco. Non vado spesso in centro perché mi riconoscono subito, ma il giorno della partita senti davvero la passione e la pressione“.

La privacy è il prezzo del successo?

“No, la mia vita è uguale a quella a Manchester: casa, recupero, cena, famiglia. Solo che qui c’è cibo migliore e tempo migliore: all’inizio pensavo fosse un mito, ma il cibo è incredibile. Anche il modo di vestirsi e di comportarsi degli italiani è molto affascinante“.

Ti sei reinventato vivendo qui?

“Personalmente no: professionalmente forse la gente ha una precauzione diversa, ma sono sempre lo stesso. Sono molto riservato e, in realtà, sono solo un ragazzone“.

Cosa c’è di diverso nel Napoli rispetto al Manchester United?

“E’ un club molto orientato alla famiglia: ogni mattina vedo tutti, dagli chef ai magazzinieri, dai dottori ai fisioterapisti fino agli allenatori. Ti fa stare bene, mi piace davvero tanto. E’ diverso anche perché sto cercando di imparare l’italiano il più possibile e, ovviamente, di non essere irrispettoso: ma con il numero di partite che abbiamo, a volte è difficile. Però, non posso parlare abbastanza bene di tutte le persone qui“.

Com’è giocare sotto la guida di un allenatore come Antonio Conte, che ha una fiducia enorme in te, soprattutto quando le cose non vanno bene?

“Lo adoro, onestamente: è fantastico, è così appassionato, come potrei descriverlo? E’ un tipo di fuoco diverso da qualsiasi cosa abbia mai visto: vive e respira calcio. Dal punto di vista tattico è molto, molto forte: il modo in cui prepara la squadra e il messaggio che trasmette ai giocatori è di altissimo livello. Se penso a tutti gli allenatori con cui ho giocato, incluso lui, mi sento estremamente fortunato: ho imparato tantissimo. Perdere non fa piacere a nessun allenatore, l’ho vissuto con molti tecnici diversi. Come giocatori dobbiamo restare emotivamente nel mezzo: è li che tiri fuori il tuo miglior calcio“.

Quando parli di quanto Conte sia tattico, com’è la preparazione a una partita? Quanto lavoro fate con i video? Quanto è personalizzato per te?

“Tantissimo lavoro con i video, tantissima analisi degli avversari, molto lavoro in campo, a volte ad altissima intensità, dipende dal giorno. Lavoriamo soprattutto sui meccanismi in campo: dove muoverci, come pressare, come difendere, e dove devono trovarsi i giocatori di ruolo offensivo quando cerchiamo di segnare. E’ un lavoro di altissimo livello“.

Ogni giocatore è diverso in base a ciò di cui ha bisogno da un allenatore. Tu sai di cosa hai bisogno? Ti serve qualcuno che ti coccoli o qualcuno che sia diretto e dica sempre la verità?

“No, decisamente non ho bisogno di qualcuno che mi metta il braccio intorno alle spalle, non è mai stato il mio stile: so quando gioco male e so quando gioco bene. Un approccio più duro per me è come una sveglia: significa “devi sistemarti in fretta, altrimenti hai un problema”. Se gioco male e qualcuno mi consola, non fa per me: non sono un bambino, ho bisogno di qualcuno che mi spinga. Ogni giocatore è diverso: alcuni hanno bisogno del braccio sulla spalla perché la fiducia è bassa. Per me, se la fiducia è bassa, spesso basta un contrasto o un gol per ritrovarla“.

Sei uno che pensa troppo?

“No, in confronto ad altri calciatori probabilmente no. Il calcio è un gioco duro, non è facile essere sempre sicuri di sé. Alcuni prendono le cose sul personale, io non sono mai stato così“.

C’è mai stato qualcosa detto pubblicamente che ti abbia dato fastidio?

“No, mai: l’unica cosa che mi darebbe fastidio è se un allenatore mi chiamasse nel suo ufficio e mi dicesse “Non sembri te stesso”. Se non sembri te stesso significa una di queste due cose: o la qualità è scesa, o il linguaggio del corpo e l’atteggiamento non sono buoni. Non vorrei mai che qualcuno lo pensasse di me, ed è probabilmente per questo che sono così concentrato sul dare sempre il massimo“.

E’ più facile essere così quando stai vivendo un momento positivo, no? Come ora a Napoli, rispetto agli anni difficili con Ten Hag allo United.

“Io non lo vedo come “stare su un’onda”, non l’ho mai vista così“.

Perché? Dopo quello che hai fatto ieri sera…

“Perché ho giocato male l’altra sera, e non puoi dire “Sono in un buon momento, quindi me la cavo”. Nel calcio professionistico non funziona così, la gente ha la memoria di un pesce rosso: dimentica subito. Non puoi mai pensare di cavartela con una brutta prestazione perché stai vivendo un buon periodo: appena perdi quel fuoco è finita, qualcun altro prende il tuo posto“.

Avevi tipo cinque anni quando hai firmato per l’Academy dello United, giusto?

“Si, avevo appena compiuto cinque anni: da bambini deve essere solo divertimento, fino ai 15-16 anni. Adesso c’è troppa pressione sui ragazzi: “devono fare questo, devono fare quello”. Lasciateli divertire ed esprimersi“.

All’Academy hai avuto infortuni legati a una crescita enorme.

“A 16 anni ero alto circa 1,68. Da piccolo ero un numero 10 tecnico, agile, tra le linee: poi sono cresciuto e ho perso un pò l’equilibrio e la coordinazione. Quando avevo intorno ai 18 e i 21 anni sono dovuto “entrare” nel mio corpo: alcuni iniziano a 16-17 anni, io a 21. Ora ho 29 anni, ma dentro di me mi sento molto più giovane“.

Quando è diventato un lavoro per te?

“Mai a dire la verità: viaggiare è la parte più dura, ma non potrei chiamarlo “lavoro”. Ci sono milioni di persone che darebbero qualsiasi cosa per essere al mio posto, non devi mai dare nulla per scontato“.

Come rivedi oggi la tua esperienza al Manchester United?

“Con grande orgoglio: ho giocato 255 partite, segnato gol importanti e vinto due trofei. Se me l’avessero detto a 16 non ci avrei mai creduto, sono grato a tutte le persone che ho incontrato lì: ho vissuto il mio sogno, e ne vado fiero“.

Ti senti di avere dei conti in sospeso con lo United o la Premier League?

“No, devi fare quello che serve alla squadra: a volte giochi più avanti, a volte più indietro. Non puoi essere arrogante: devi dare il massimo ogni volta che entri in campo“.

Ti ha ferito il modo in cui si è chiuso quel capitolo?

“No, è stata una decisione condivisa, nessun rancore. Amo ancora lo United, guardo le partite, voglio che facciano bene: fa parte della vita“.

Mourinho è stato l’allenatore che ti ha lanciato: che impatto ha avuto?

“Un impatto enorme: l’ho rivisto recentemente dopo una partita, la sua energia è incredibile, gli sono grato. Ha dato il via alla mia carriera quando avevo 21 anni, non lo dimenticherò mai“.

Molti ex giocatori dello United sono esplosi altrove: è un problema del club?

“E’ semplicemente troppo facile dire come scusa: “Oh, hanno lasciato il Man United e ora stanno andando bene”. Nel mio ultimo anno ho fatto bene: ho segnato 10 gol e abbiamo vinto un trofeo. Con Rashford ci sono state questioni diverse che potrebbero essere successe e nelle quali non entreremo: Marcus è un top player ed è sempre stato un top player, è una delle leggende del club, ha segnato così tanti gol per il Man United, ha fatto così tante grandi cose. Poiché i riflettori sono puntati direttamente su di te, secondo me fa sembrare la situazione peggio di quella che sia. Ovviamente, quando i giocatori vanno via e giocano più partite, la loro fiducia aumenta. Ma quando sei al Man United, quei minuti te li devi guadagnare, come Bruno Fernandes che ha fatto cose incredibili. Quindi si, penso che sia probabilmente troppo facile dire questo“.

Pensi quindi che in parte ciò che è benefico sia andarsene, come un cambio d’ambiente? Così esci un pò dai riflettori della stampa britannica, dalla voracità dei media, e puoi in qualche modo ricominciare?

“Potenzialmente si, ma ci sono anche giocatori che vanno via di cui la gente non parla così tanto, e ci sono giocatori di cui invece parlano tutti: quindi dipende dall’individuo. Io penso che sia troppo facile come scusa dare la colpa al Man United come club, perché quando ero lì hanno fatto tutto per me: mi hanno aiutato con la nutrizione, mi hanno aiutato con l’allenamento, mi hanno aiutato tatticamente. Chiunque fosse l’allenatore lì, tutto era messo a disposizione per portarti al successo: non è che non ti danno certe cose che danno altri club, lo fanno Quindi il mito del “vanno via e diventano giocatori migliori” si riduce alla fiducia: se vai via e giochi ogni singola partita e segni, e poi segni di nuovo, e poi la gente inizia a parlare, ti senti bene con te stesso e vuoi continuare in quel modo“.