Tuttosport – Norton-Cuffy, Napoli e Inter sul calciatore del Genoa. Manna ha un canale preferenziale

Il Napoli è forte su Brooke Norton-Cuffy, laterale in forza al Genoa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, anche l’Inter è forte sull’inglese classe 2004. Ma Giovanni Manna, direttore sportivo dei partenopei, gode di un canale preferenziale rispetto ai nerazzurri. Di seguito, ecco quanto riportato. “Mentre su Brooke Norton Cuffy c’è fortissima la concorrenza del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis fa infatti sul serio per il nazionale under 21 inglese. Il laterale classe 2004 è da tempo nel mirino del da Giovanni Manna, che vanta rapporti eccellenti con l’agenzia che lo rappresenta (Roc Nations, la stessa che cura gli interessi di Luis Henrique) e con la quale pochi mesi fa ha confezionato il colpo De Bruyne. Un canale privilegiato che può aiutare gli azzurri nella corsa al laterale”.