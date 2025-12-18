Supercoppa italiana: Napoli-Milan, la squadra partenopea riuscirà a portare a casa questo trofeo?

È dal 2014 che il Napoli non vince la Supercoppa Italiana, quando gli uomini di Benitez si imposero ai calci di rigore contro la Juventus di Allegri. Gli azzurri ci hanno provato due stagioni fa, subendo però una sconfitta contro l’Inter di Inzaghi grazie ad un gol nei minuti finali di Lautaro Martinez. Sarà l’occasione giusta per questa squadra? Sarà arrivata l’ora di aggiungere la terza supercoppa all’interno della sua bacheca trofei? Questo sarà un incontro importante per Conte che affronterà proprio quell’Allegri che sfidava il Napoli nel suo ultimo successo. I due, si sfideranno per la decima volta in carriera (5 vittorie di Conte 2 pareggi e 2 vittorie di Allegri, l’ultima avvenuta il 28 settembre in campionato).

Entrambi hanno un buon feeling con la Supercoppa. Conte ha trionfato in questa manifestazione per ben 5 volte (3 da calciatore 2 da allenatore di cui una proprio contro il Napoli nella contestata partita del 2012 di Pechino). Invece, Allegri ci è riuscito in 3 occasioni 3 (1 col Milan e 2 con la Juventus). Però, stasera non conta il passato.

Tornando al presente, entrambe le squadre vengono da periodi positivi: il Napoli che nonostante l’aggiunta delle coppe riesce a rimanere in testa alla classifica; il Milan invece che senza l’impegno europeo sta facendo una stagione a dir poco soddisfacente. Però, entrambe le formazioni arrivano a questa sfida con l’amaro in bocca perché i partenopei hanno subito una brutta sconfitta contro l’Udinese, mentre i rossoneri hanno subito una rimonta dal Sassuolo nei minuti finali del match di domenica.

Dunque, entrambe hanno nel loro arsenale le armi per colpire e giungere in finale. Il Diavolo per difendere il trionfo dell’anno scorso, gli azzurri per conquistare un trofeo che manca da ben 12 anni.