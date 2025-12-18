Sky – La probabile formazione del Napoli. Conte cambia posizione ad Elmas

La redazione di Sky ha reso note le possibili scelte di Antonio Conte per Napoli-Milan. Secondo quanto riportato, il tecnico sarebbe pronto a schierare dal primo minuto sia Matteo Politano che Eljif Elmas, anche se in una posizione diversa rispetto a quella delle ultime partite. Stavolta, dovrebbe partire nel tridente offensivo al fianco di Neres e Hojlund, sostituendo Noa Lang. In difesa, giocherà Giovanni Di Lorenzo al posto di Sam Beukema mentre a centrocampo Stanislav Lobotka tornerà a giocare dal primo minuto. Di seguito, la formazione completa.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas.