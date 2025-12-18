Silenzi: “La doppietta alla Juve? Fu una serata magica. Maradona? Quando ho smesso ho capito la fortuna che ho avuto giocando con lui”

Andrea Silenzi, ex calciatore con un passato al Napoli, ha rilasciato un’intervista ad Il Mattino. Tra gli argomenti, si è parlato anche della Supercoppa Italiana vinta proprio dall’ex attaccante in maglia azzurra, in una notte in cui andò in rete contro la Juventus per ben due volte. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni a tal proposito.

Ma come se la ricorda quella notte di Supercoppa?

«Era la mia prima partita ufficiale al San Paolo e a distanza di anni ricordo ancora un pubblico incredibile. Non si riusciva nemmeno ad arrivare allo stadio da Soccavo tanta era la gente in strada. Fu una serata magica. Avevamo preparato ogni dettaglio e poi ci girò tutto a favore mentre i meccanismi della Juve erano ancora da rodare».



Il mattatore fu lei…

«Mi ritengo davvero fortunato. La mia esperienza a Napoli è ancora oggi legata a questa partita rimasta nella storia. Vincere con la Juve con uno scarto così largo non era e non è facile».



In quel Napoli c’erano Maradona, Careca, Alemao, ma per i napoletani resta la Supercoppa di Silenzi.

«Quella sera sono stato bravo e fortunato. Perché oltre a fare due gol sono riuscito anche a servire un assist a Careca. Era un’azione che avevamo provato in allenamento. Bigon prima della partita mi aveva detto di svariare anche sulla fascia e su un movimento del centro ho infilato la difesa bianconera che saliva male per fare il fuorigioco. Sono contento di essere nella memoria dei tifosi perché i miei anni a Napoli non sono stati scoppiettanti, ma ho lasciato il segno in quella partita».



Cosa voleva dire per lei arrivare nello spogliatoio dove c’era Maradona?

«Mi sono trovato molto bene fin da subito. Tutti mi hanno accolto alla grande anche se ho avuto delle difficoltà sopratutto il primo anno».



Come mai?

«Era andato via Carnevale e Bigon mi chiedeva di giocare nella sua stessa posizione nel tridente. Ma io a Reggio Emilia facevo la punta centrale e sulla fascia facevo fatica dovendo correre tanto all’indietro. Fu più facile l’anno successivo con Ranieri perché giocavamo con due punte. Poi alla fine della stagione ci fu l’occasione di andare al Torino e la presi al volo».



Nel suo primo anno a Napoli ha vissuto anche l’addio di Maradona…

«Quando andò via, la squadra subì una flessione. Lui veniva da un periodo un po’ complicato, ma per noi tutti era un punto di riferimento, si spendeva sempre per il gruppo. La squadra lo amava per questo. Era una persona generosa e allo spessore spessore artistico incredibile in campo univa l’essere un uomo meraviglioso anche fuori. Quando vivi le cose non le comprendi del tutto. E infatti per certi momenti giocare con Diego era diventato parte della normalità, anche se si vedeva che incarnava qualcosa di diverso. Ammetto di averlo realizzato quando ho smesso e ho capito la fortuna che ho avuto».