Romano – Mainoo tentato dal Napoli, vuole giocare e sperare nel Mondiale. Tutto dipenderà dallo United

Kobbie Mainoo vuole lasciare il Manchester United a gennaio, seppur in prestito. Il centrocampista inglese, come riporta Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, vuole giocare, crescere ed avere speranze di essere convocato per il Mondiale del 2026. In questo, c’è la situazione del Napoli che lo tenta fortemente. Gli azzurri vogliono il calciatore e lo considerano un colpo cruciale per la sessione di mercato invernale. Tutto però dipenderà dalla volontà del Manchester United di lasciarlo partire. Di seguito, ecco quanto riportato. “La decisione di Mainoo è quella di voler andare via a gennaio. Questo, dipende dallo United come avevo già detto. Confermo che il Napoli lo vuole e lo considera un colpo cruciale per la sessione di mercato invernale. Il calciatore è molto tentato dalla piazza dopo aver visto i risultati in azzurro di McTominay e di Hojlund. Questo dipenderà ovviamente da cosa vorrà farci lo United, ma il calciatore vuole giocare. Non sarà un trasferimento a titolo definitivo, ma un prestito per giocare, trovare minuti, anche perché c’è il Mondiale. Kobbie ha giocato zero partite in Premier League in questa stagione. Motivo per cui Mainoo è aperto a questa situazione”.