Napoli, l’ultimo trionfo in Supercoppa: dalla doppietta di Higuain alla manona di Rafael

Oggi, il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo contro il Milan per disputare la semifinale di Supercoppa. Un’edizione rivisitata del torneo, ispirata dal modello spagnolo, che arriva alla sua terza edizione. Una formula ben diversa da quella classica, in cui si sfidavano solamente la vincitrice del campionato e quella della Coppa Italia in una gara secca. Quella che ha visto gli azzurri trionfare ben 2 volte, entrambe contro la Juventus. La prima è quel roboante 5-1 datato 1990, canto del cigno del Napoli maradoniano, che non riuscirà mai a riproporsi a quei livelli. La seconda ed ultima, la serata di Doha datata 14-15, dove gli azzurri allora guidati da Rafa Benitez strapparono il successo ai rigori, al termine di una lotteria interminabile.

In quell’occasione, i partenopei non godevano dei favori del pronostico. La Juventus, presa per mano da Massimiliano Allegri a seguito dell’avvio di Conte, ha da subito riconfermato le ottime prestazioni del triennio precedente. Al contrario, nel Napoli iniziavano ad intravedersi le prime crepe del progetto Benitez, che sarebbero poi diventate insanabili con il prosieguo della stagione. Non a caso, i bianconeri sono davanti di ben 12 punti in Serie A, dimostrando ancora di essere una corazzata e di non aver sofferto il cambio di guida tecnica. Gli azzurri, invece, hanno spesso mostrato difficoltà psicologiche ed una difesa spesso in affanno. Ma, come il calcio ha spesso raccontato, tutto può accadere in gara secca. Specie contro un Napoli come quello del tecnico spagnolo abituato a grandi risultati in questo tipo di partite.

Dal punto di vista della formazione, l’allenatore ex Liverpool propone Rafael tra i pali, una difesa composta da Maggio, Albiol, Koulibaly e Ghoulam, Gargano e David Lopez in mediana, poi sulla trequarti Callejon, Hamsik e De Guzman con Higuain da centravanti. Allegri, risponde invece con in porta il solito Buffon, in difesa con Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini ed Evra. A centrocampo proposto in pompa magna il quadrato magico Marchisio, Pirlo, Pogba e Vidal più avanzato. Davanti, spazio alla coppia Tevez-Llorente.

Questi schieramenti lasciano immediatamente presagire ad un duello tra i due attaccanti argentini. Da un lato Tevez, uomo in grado di svoltare il reparto offensivo di una squadra costruita più sulla solidità difensiva che non sull’estro offensivo. Con la sua qualità e rapidità, ha aggiunto quel tocco di imprevedibilità che ha reso i bianconeri ancor più duri da affrontare. Higuain è invece il grande colpo, arrivato dal Real Madrid col compito di fare da re in quel di Napoli. Il 9 perfetto: capace sotto porta, abile nel gioco e nel dialogare con i compagni. La sfida tra i due sarà il vero tema di quest’incontro, ancor più dell’eterna sfida tra le due compagini.

Nemmeno il tempo di cominciare che la Juventus è già in vantaggio. È proprio Tevez a portare avanti la Vecchia Signora, molto abile a sfruttare un’indecisione difensiva della coppia Albiol-Koulibaly. Neanche ad accennare al duello, che l’Apache si è già portato davanti. Un gol che potrebbe essere una mazzata tremenda, vista la differenza tra le due squadre. Invece, si trasforma in vero e proprio carburante per gli azzurri, che da lì in avanti tireranno fuori una prestazione di altissimo livello, dimostrando di non valere i 12 punti di differenza in classifica.

In particolare, a salire in cattedra è il capitano Marek Hamsik. Una sua conclusione di mancino a porta sicura si infrange però sul palo. Lo slovacco è decisamente il più pericoloso tra gli azzurri, impegnati perlopiù in una gara di fatica. La difesa reagisce all’errore iniziale e acquisisce sempre più sicurezza. In particolare, è Ghoulam a fare la voce grossa sulla fascia sinistra. Gargano e David Lopez a centrocampo danno tutto quel che hanno, riuscendo ad avere la meglio contro avversari di primissimo livello come Pirlo, Marchisio, Pogba e Vidal. Prezioso l’aiuto di De Guzman sia in copertura che sulla fascia. Vengono meno solo Callejon e l’uomo più atteso: Higuain. Il 9 ha tra i piedi una sola conclusione, tra l’altro ben respinta da Buffon.

Si ritorna tra gli spogliatoi con gli uomini di Allegri in vantaggio ma con la consapevolezza che i partenopei sono tutt’altro che sconfitti. Nel secondo tempo, viene raccolto quanto seminato nella prima frazione. I ragazzi di Benitez ormai prevalgono su una Juventus apparsa fin troppo timorosa e concentrata sulla gestione del vantaggio. A poco a poco, arrivano anche delle occasioni colossali per pareggiare. La prima capita sui piedi di Callejon, colui che in quella stagione per due mesi è stato l’uomo in più, ma che in quel momento ha vissuto una vera e propria crisi d’identità. Il suo diagonale viene però spedito a lato da una posizione ottimale. La seconda invece capita al Pipita, che prova a battere Buffon con un delizioso tocco di esterno che finisce però per infrangersi sul palo.

Ora come ora, con la Juventus alle corde, per il pari sembra essere solo questione di minuti. Allegri si è però accordo che i suoi soffrono, per cui ha provveduto al primo cambio del match: fuori Pirlo, dentro Pereyra. Sarà proprio il nuovo entrato a veder sfrecciare poco dopo sulla fascia il numero 6 degli azzurri: Jonathan De Guzman. L’olandese, arrivato in estate dal Villarreal dopo aver disputato una buona stagione allo Swansea ed un buon mondiale con l’Olanda, è uno dei pupilli del tecnico, che lo ha spesso sfruttato in più di una posizione. Stavolta, lo ha preferito largo a sinistra al posto di Dries Mertens, apparso piuttosto in affanno. Il numero 6 ha ripagato la fiducia con una partita generosa ed un vero e proprio assolo sulla fascia. Dai suoi piedi, partirà un perfetto cross per Higuain, che stavolta non può proprio sbagliare: 1-1 e risposta a Tevez.

Proprio nel momento in cui la Vecchia Signora sembra ko, ecco che qualcosa nella partita cambia. Hamsik alla lunga è calato (a lui subentrerà Mertens), così come tutto il Napoli che inizia ad avvertire i primi segnali di stanchezza. È il preludio ad un finale di gara dove i bianconeri tornano a farsi minacciosi dalle parti di Rafael, ma senza mai creare troppi pericoli. Quel timore iniziale degli azzurri si è ora trasformato in sicurezza e, nonostante la fatica, c’è tanta volontà di lottare fino all’ultimo pallone. Anzi, un’occasione per chiudere la partita c’è, e capita proprio a Carlitos da una posizione molto invitante. Un genere di occasioni che di solito l’Apache tende a depositare in rete. Stavolta però, il suo destro è troppo largo. Si va ai supplementari.

Benitez effettua un secondo cambio, dentro Inler per David Lopez, così per aggiungere palleggio e forze fresche in mediana. Il copione però, ricalca quello del finale della ripresa, con gli uomini di Allegri proiettati in avanti, ma senza creare reali pericoli. L’occasione più ghiotta capita tra i piedi di Vidal, salvata da Koulibaly sulla linea a Rafael battuto. I partenopei non hanno più benzina, ma hanno tanta consapevolezza e volontà di arrivare fino in fondo nel match. La Juventus, invece, prosegue con pazienza a ricercare il gol della vittoria. Il tecnico toscano, per sparigliare le carte in tavola, inserisce il più mobile Morata per Llorente.

Il secondo supplementare si apre con il botto: il 2-1 di Tevez. Una magia confezionata da Pogba prima e finalizzata dall’argentino dopo, che si porta davanti nella sfida con il connazionale Higuain. Un gol che vale un potenziale ko e tanto rammarico. L’ombra del Napoli bello e combattivo che finisce per perdere a causa del dettaglio, quello che sono in grado di raccogliere i campioni, si fa sempre più viva. Forse, l’incubo più grande della storia partenopea, ripropostosi più di una volta. Non stavolta però, gli uomini di Benitez saranno pur stremati, ma hanno una capacità incredibile di risolvere questo tipo di partite. Per uno scherzo del destino, il pallone del 2-2 capita tra i piedi di Higuain dopo una disattenzione della Juventus, ma Buffon stavolta compie un intervento monstre.

Ancora una volta, gli azzurri rischiano di vedersi imposti la legge del più forte. I minuti passano, ma il Napoli non riesce a pareggiare. Quando al 118′, forse quando qualche tifoso juventino aveva già pronto lo spumante, è proprio Higuain con un guizzo a trovare il gol del pareggio, sia della partita che del duello con Tevez. L’esultanza della panchina è la fotografia della serata azzurra: gioia e garra. Sarà ancor più iconica quella dell’ex Real, con la quale lascia intendere un messaggio ben chiaro a tutti: abbiamo gli attributi.

Quelli mostrati dai partenopei, che sono stati capaci in 120 minuti di annullare ogni valore di forza contro una formazione che, al termine di quella stagione, arriverà a disputare una dignitosissima finale di Champions League. Ora però, non è il momento di parlare di altre storie, perché al 120′ l’arbitro Valeri ha emesso il fischio finale sul risultato di 2-2. Dunque, la Supercoppa sarà assegnata ai calci di rigore.

Il primo a tirare per il Napoli è Jorginho, l’ultima mossa provata da Benitez nei supplementari, al posto di De Guzman. Il suo penalty viene però respinto da Buffon. Ora tocca a Tevez, uno dei dominatori di quest’incontro. Rafael, la cui avventura partenopea è stata fino ad ora tutt’altro che brillante, ha una grossa opportunità per riscattarsi. Magari, sarà proprio in questa lotteria di rigori, chissa… Che sia per paura o per intimidire l’avversario, il portiere brasiliano inizia a danzare sulla linea di porta, Un antico gesto la cui filosofia è quella di distrarre il battitore. Per un motivo o per un altro, l’Apache cade nella trappola e calcia sul palo: si rimane sullo 0-0.

Da qui al quinto tiro, saranno una serie di rigori perfetti. Da un lato, vanno in rete Vidal, Pogba, Marchisio e Morata. Dall’altro, Ghoulam, Albiol, Inler e Higuain. Non sarà una rete ufficiale, ma per il 9 del Napoli questo è quel tocco in più che gli permette di vincere il duello personale con Tevez. La Supercoppa, ovvero ciò che conta di più, non è ancora stata vinta. Ora, con un 4-4 generale nei tiri dal dischetto, si va ad oltranza: uno sbaglia, uno segna. Adesso, ogni pallone peserà quanto un vecchio Tango degli anni ’70.

I primi ad andare sono rispettivamente Gargano e Bonucci, entrambi perfetti. In particolare, l’uruguaiano è stato fortemente spinto dai compagni a prendere la responsabilità del tiro. “Chissà se se la sentiva”, dirà il telecronista del match Alberto Rimedio poco prima del suo penalty. Intanto, il numero 77 azzurro replicherà l’eloquente esultanza del Pipita. Tuttavia, se sul dischetto è stato mandato un calciatore di fatica in una situazione del genere, significa che qualcuno non se l’è sentita di presentarsi davanti a Buffon. In particolare, non hanno calciato ben due giocatori offensivi. Il primo di questi è Mertens, non ancora Ciro. L’ex Psv è subentrato al posto di un vivace Hamsik, dando però più segnali di nervosismo che di gioco concreto. Dal suo destro, verrà fuori un rigore non bellissimo e respinto dal portiere bianconero.

Ci risiamo, ancora una volta gli azzurri vengono meno nei dettagli. Stavolta nella lotteria dei rigori, lì dove fa ancor più male sbagliare e così vedersi sconfitti. La Juventus ha sui piedi il pallone della vittoria, quello che pesa di più, ma di quelli che per campioni come loro sono leggeri quanto una piuma. Figuriamoci se a calciare è Chiellini, uno capace di rimanere freddissimo in momenti del genere. Ma, il suo sinistro è fin troppo telefonato, ed è di facile lettura per Rafael, che indovina e blocca. Il Napoli ha l’opportunità per rifarsi e vincere il trofeo.

Dal dischetto ci va l’altro calciatore ovvensivo; José Maria Callejon. I rigori non sono certamente la specialità dello spagnolo. Per giunta, questo che si trova a calciare è pesantissimo. Risultato, una conclusione ancor peggiore del compagno di squadra belga, che Buffon para con facilità. Ancora una volta, i bianconeri calciano per la vittoria. Stavolta tocca a Pereyra, il primo dei subentrati per Andrea Pirlo. Il suo tiro è alto e forte a sinistra, fin troppo però. Fuori, pericolo scampato. Si rimane ancora in parità, anche quando sembrava davvero finita.

Di tiratori ne sono rimasti pochissimi per parte. Gli azzurri mandano Kalidou Koulibaly, l’uomo che ha sbagliato sui due gol di Tevez. Delle macchie capaci di rovinare una partita tutto sommato buona. Dal dischetto però, il franco-senegalese è glaciale: palo-gol e Buffon spiazzato. Già, il legno. Lo stesso che ha impedito ad Hamsik e Higuain di segnare in partita, ma anche quello su cui è sbattuto il pallone del rigore di Tevez. Come a dire, anche la Dea Bendata è capace di emettere le sue sentenze in partite tirate come questa. Quel che ti è stato tolto in un momento, ti è stato restituito in un momento successivo.

Quant’è strano il destino, così come le coincidenze. Stavolta i bianconeri sul dischetto mandano Simone Padoin. L’unico subentrato non citato nel corso di questa partita. Forse, lui è uno dei volti più puri di questa Juventus. Non ha tanto talento, ma è sempre capace di portare la pagnotta a casa e il suo impegno non viene mai meno. Qualità che gli hanno permesso di diventare quasi un idolo nel corso degli anni. Sarà lui, l’uomo in grado di portare a casa sempre il 6 a calciare. Questa però, non è una notte bianconera. Lo ha dimostrato il destino, capace di dare sempre una nuova opportunità ad un Napoli magari inferiore, ma decisamente più battagliero e volenteroso di vincere il trofeo. Come Pereyra, Padoin calcia alto a sinistra, ma con più precisione.

Se però non è la serata dei bianconeri, significa che per gli azzurri sarà festa. Rafael, forse l’uomo più criticato di quella formazione, non solo intuirà il rigore, ma riuscirà a respingerlo con la mano di richiamo, la famosa manona. È finita, la Supercoppa Italiana è del Napoli per la seconda volta nella sua storia. Il portiere, ancor incredulo, si inginocchia e prega. Questa è anche la sua notte, in una piazza che permette a tanti di essere degli eroi seppur per un solo giorno, come avrebbe cantato seppur in altri contesti David Bowie. Qualche anno più tardi, per fare un esempio, sarà il turno di un riccioluto danese. A volte, per rimanere nel cuore dei tifosi partenopei, basta davvero poco.

Per loro, questa è una gioia immensa. La restituzione di quella festa strappata in occasione della vittoria della Coppa Italia del 3 maggio 2014. Lì dove degli scontri che nulla c’entrano con questo sport costeranno la vita al tifoso Ciro Esposito. Così come è una gioia per la squadra, una delle poche di una stagione che finirà in un disastro. Ci sono numerose istantanee, come quando i calciatori ci giocano in una vasca, oppure quando Koulibaly la abbraccia come avesse un orsacchiotto di peluche tra le braccia.

Un trionfo che è una lezione: a volte, vince chi ha più attributi. Proprio come in quella sera, dove il Napoli annullò ogni possibile differenza contro la Juventus. Gli uomini di Conte dovranno trarre lezione da quel successo, l’ultimo in una competizione che ha visto gli azzurri spesso sconfitti. Ironia della sorte, la finale è fissata per il 22 dicembre, proprio come nel 2014. Chissà se il destino non ha riservato uno dei suoi tanti scherzi…