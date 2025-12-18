Gazzetta – Napoli-Milan ai rigori? Conte e Allegri hanno già scelto i tiratori

Quali rigoristi proporranno Antonio Conte e Massimilano Allegri in caso di arrivo ai calci di rigore? Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Napoli-Milan, in caso finisse in parità nei 90 minuti, verrà decisa ai rigori. Dunque, porsi le domande su chi andrà dal dischetto è lecito. Di seguito, ecco quanto riportato dalla Rosea.

“Al netto delle sostituzioni e degli imprevisti, i prescelti di Conte dovrebbero essere questi: Hojlund, McTominay, Politano, Lang e Neres. Statistiche alla mano: Rasmus ne ha segnati due su tre tentativi, Scott uno su uno, Noa sette su nove, Politano dieci su 14 e David nessuno, ma calcia bene. Occhio anche a Elmas (uno su due) e a Lobotka (due su due). Tra i convocati c’è Lukaku, forte di 41 centri su 48, ma le possibilità che possa entrare per calciare sono prossime allo zero. Conte è stato chiaro. Nel Milan, invece, i cinque potrebbero essere Pulisic, Modric, Nkunku, Rabiot e Saelemakers. Per CP11, 13 rigori su 15 – quest’anno ha sbagliato contro la Juve -, Modric è a 24 penalty su 30, Nkunku a 12 su 15, Rabiot e Saelemaekers sono a zero rigori nei 90 minuti. Leao è in dubbio, ma la media è buona: quattro su cinque a segno. Bonus: gli allenatori. Conte non ne ha calciato neanche uno neitempi regolamentari, mentre Allegri ha chiuso con 17 gol su 20 tentativi. Qualche consiglio ai suoi può darlo”.