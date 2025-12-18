Gazzetta – Napoli, Hojlund avrebbe potuto vestire la maglia rossonera

La Gazzetta dello Sport scrive di come Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli, avrebbe potuto indossare una maglia diversa daa quella azzurra; infatti anche il Milan era sulle sue tracce quest’estate. Ecco cosa scrive il quotidiano: “Solo che alla fine della storia, per stringersi la mano e cominciare un percorso insieme, c’è bisogno di una risposta a ogni domanda e di una soluzione a ogni problema. Ed è in quella pausa che Milan e Hojlund si sono presi a metà agosto che il Napoli si è inserito con prepotenza. Sì, Rasmus Hojlund questa sfida l’avrebbe potuta giocare a maglie invertite. E probabilmente avrebbe fatto la fortuna di Allegri e del suo nuovo progetto Milan. Hojlund non ha mai chiuso all’ipotesi Milan, solo che voleva garanzie, economiche e di progettualità. Non voleva un trasferimento in prestito secco, pretendeva la certezza di cominciare un nuovo capitolo della sua carriera senza l’assillo di dover dimostrare tutto il suo potenziale”.