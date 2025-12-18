Cds – Napoli-Milan, Conte ripropone Politano da titolare

Il Corriere dello Sport si sofferma sul rilancio di Matteo Politano da titolare in occasione della gara di Supercoppa con il Milan: “La vera notizia, però, riguarda il rilancio di Politano dopo il Cagliari e altre sei panchine iniziali dal 22 novembre: non nel tridente, nei due trequartisti dietro la punta, bensì a tutta fascia destra come nel secondo tempo di Udine, con Di Lorenzo nei marcatori al posto di Beukema. La regìa tornerà tra le mani di Lobotka; Lang e Buongiorno potrebbero partire dalla panchina con JJ e Elmas dall’inizio”.