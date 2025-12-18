Cds – Napoli, infortunio Olivera: Conte dovrà fare a meno di lui

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni di Olivera in vista della sfida di stasera contro il Milan in Supercoppa: “Italia o Arabia, non fa differenza: la nuvoletta dei problemi segue il Napoli ovunque, dispettosamente fedele. Olivera non si allena per un leggero affaticamento al polpaccio”, la lapidaria comunicazione che l’ufficio stampa ha diffuso ieri mattina, prima dell’inizio della rifinitura all’Al-Riyadh Club. Pura cautela, un modo per evitare che il piccolo risentimento possa trasformarsi in qualcosa di più serio, ma intanto si allunga l’elenco degli assenti per la semifinale contro il Milan. Calcoli alla mano, oltre a Olivera oggi Conte dovrà fare a meno dei soliti Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Meret. Cinque assenti”.