Benatia torna sul gol di Koulibaly in Juve-Napoli: «Non ho dormito per 3 giorni»

Mehdi Benatia, direttore sportivo del Marsiglia ed ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito del gol di Kalidou Koulibaly in Juventus-Napoli 0-1 del 2018. In quell’occasione, fu proprio il marocchino a venir sovrastato dal 26 del Napoli. Di seguito, ecco la sua risposta alla domanda.

Ricorda il gol di Koulibaly in Juventus-Napoli 0-1 del 2018?

«Impossibile dimenticarlo, non ho dormito per tre giorni. Si fece male Chiellini e io giocai forse una delle mie migliori partite: salvataggi su salvataggi, Albiol al 90’ mi fece un mezzo blocco, Koulibaly saltò e segnò un gran gol. La giornata successiva a San Siro con l’Inter Allegri mi escluse e io non la presi bene: sembrava fosse tutta colpa mia. Però vincemmo scudetto e Coppa Italia con doppietta mia all’Olimpico di Roma. Un ricordo speciale insieme alla rete alla Costa d’Avorio che qualificò il Marocco al Mondiale in Russia dopo 20 anni: giocai mezzo rotto».