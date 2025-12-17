ULTIM’ORA – Ennesimo stop in casa Napoli, si ferma Olivera. Ci sarà con il Milan? I dettagli

Ennesimo infortunio in casa Napoli. Il terzino Mathias Olivera ha rimediato un affaticamento al polpaccio. Secondo quanto riportato da Il Mattino, stamattina l’uruguaiano non si è allenato in gruppo. Molto probabilmente, salterà la semifinale di andata di Supercoppa tra gli azzurri ed il Milan. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Ancora uno stop ai box per il Napoli di Antonio Conte. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Milan, gli azzurri questa mattina hanno dovuto rinunciare alla presenza di Olivera, che è in Arabia con la squadra, ma che oggi non si è allenato. Per il terzino uruguaiano si tratta di un leggero affaticamento al polpaccio, che molto probabilmente lo terrà fuori dalla sfida al Milan di Massimiliano Allegri, detentore del titolo”.