Repubblica – Stadio Caramanico, la Zes frena il progetto del Napoli. Il motivo della decisione

Doccia fredda per il Napoli nella questione stadio. La Zes ha infatti frenato il progetto presentato dalla società azzurra, che aveva intenzione di realizzare la propria nuova casa in zona Caramanico. La principale perplessità è dovuta alla situazione dei mercatali della zona, di cui non si è tenuto conto nel progetto. Ne parla l’edizione odierna de La Repubblica.

“Niente casa del Napoli a Poggioreale. La frenata è arrivata proprio dalla Zes (Zona economica sociale) che ha ufficialmente sospeso la conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità del nuovo stadio del Napoli a Poggioreale. La decisione è stata comunicata ieri. Il responsabile unico del progetto, l’ingegner Salvatore Puca, ha risposto alle richieste del Comune, avanzate nella riunione del 18 novembre, sulla natura della conferenza dei servizi (preliminare e non decisoria) e ha disposto la sospensione del procedimento. Cosa significa nel dettaglio? Non sono previste, al momento, altre riunioni e qualora non ci fossero sostanziali novità nel progetto del Napoli, tutto resterebbe fermo. La vera perplessità – al di là della questione dei parcheggi che resterebbero inutilizzati nel corso della settimana – riguarda i mercatali del Caramanico. Nel progetto preliminare – così come si evince dal verbale del 18 novembre – non si è tenuto conto della situazione di 500 aziende presenti all’interno del mercato. In ballo c’è il futuro di molte di famiglie con un indotto notevole, come evidenziato pure dall’Associazione nazionale ambulanti, coinvolta da Zes nel procedimento. Al momento non c’è nessuna disponibilità di trasferimento dal mercato Caramanico. Qualsiasi decisione non potrà prescindere dall’attenzione e dalla tutela dei lavoratori. Resta da capire ora cosa succederà. La sospensione è una brusca frenata rispetto alle intenzioni del Napoli che adesso dovrà decidere se rilanciare su Poggioreale oppure pensare ad un’altra zona, come già accaduto nei mesi scorsi”.