Repubblica – La presenza di Lukaku in Supercoppa è un balsamo rigenerante per il Napoli

Romelu Lukaku è tornato tra i convocati di Antonio Conte per la Supercoppa Italiana. Il belga, fermo ai box da 4 mesi, non è ancora al top della condizione ma potrà dare un importante contributo ai compagni in quanto a presenza e leadership. Ne parla l’edizione odierna de La Repubblica.

“Il Napoli vuole voltare pagina e la presenza di uno dei leader più rappresentativi come Big Rom è un balsamo rigenerante. Il 32enne attaccante di Anversa è ritornato ad allenarsi in gruppo lunedì, quindi ovviamente non è al meglio della condizione. Si accomoderà in panchina e comincerà un percorso graduale alla ricerca della migliore forma fisica, ma il contributo di Lukaku in questo momento è soprattutto altro, in termini di personalità e leadership. I suoi consigli saranno preziosi. Ovviamente Big Rom sarà pronto anche per un piccolo spezzone di gara”.