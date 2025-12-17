Napoli Primavera, vittoria in casa del Lecce per 0-3. In rete Gorica, Lo Scalzo e Camelio su rigore

Il Napoli Primavera sconfigge il Lecce con il risultato di 0-3 e si porta a 20 punti in classifica nel torneo di riferimento. Gli uomini di Dario Rocco hanno disputato un primo tempo roboante, dove hanno dominato i salentini portandosi in vantaggio di ben tre reti. La prima è arrivata al terzo minuto ad opera di Gorica. Il risultato è stato poi arrotondato da Lo Scalzo e da Camelio su calcio di rigore. Nella ripresa, gli azzurri hanno gestito il risultato, limitando gli assalti alla porta degli avversari, riuscendo a mantenere la porta inviolata. Un successo importante per la formazione, che conferma di essere in un momento positivo.