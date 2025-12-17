Maignan: “Non dobbiamo pensare alla vittoria dell’anno scorso. Testa al Napoli”

Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan, partita valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. Di seguito, le sue dichiarazioni.
- La vittoria dell’anno scorso? Il tuo futuro?
- “L’anno scorso abbiamo vinto, ma lì è finita la stagione. Oggi dobbiamo essere concentrati solo sulla partita di domani sera. È la più importante. Senza quella di domani sera non c’è eventualmente la finale di lunedì. Se vogliamo fare un risultato positivo dobbiamo rimanere concentrati sull’allenamento di oggi per arrivare pronti”.
- Che cosa è cambiato dall’anno scorso a quest’anno?
- “Vincere l’anno scorso è stato bello ma quest’anno è un’altra stagione. Ora abbiamo dei risultati migliori. Certo, come hanno detto i miei compagni, quest’anno siamo più una squadra, siamo una famiglia, un gruppo dove si vive e si sta bene. Sono cambiate tante cose, il mister ed il suo staff hanno portato serenità ed il loro modo di lavorare. Dobbiamo proseguire così con questo ritmo e migliorarci ogni giorno per ottenere risultati positivi. Per farlo dobbiamo essere concentrati su quello che ci aspetta da oggi a domani sera: poi dopo questo potremo fare un passo avanti”.
- Ultimo anno di contratto con il Milan?
- “Il mio futuro fa parlare ma non è una cosa che mi deve disturbare. Devo essere concentrato per dare sempre il massimo. Oggi non penso che sia il momento di parlare del mio futuro, abbiamo una partita molto vicina. Devo dare il massimo domani sera e vedere cosa succede dopo”.
- Come sarà giocare nuovamente a Riyad?
- “Sarà sicuramente una partita bella, l’ho vissuta l’anno scorso. Ci sono tifosi appassionati. Dobbiamo dare il massimo, è la cosa più importante”.
- L’anno scorso avete vinto… Come ci si riesce di nuovo?
- “L’anno scorso è passato, non dobbiamo pensare a quella vittoria. È stato bello, ma ora c’è un nuovo cammino, una nuova stagione. Dobbiamo dare il massimo per ripeterci”.
- Un messaggio per i tifosi rossoneri qua in Arabia?
- “Un messaggio molto semplice: grazie di tifare il Milan. Credo che possiamo dare il massimo per voi che siete qui”.
- Come ti trovi con Claudio Filippi? Cos’è cambiato col suo arrivo?
- “Mi ha portato molta serenità. È una persona con esperienza e sangue freddo, sa gestire un gruppo di portieri. Lavorare con gente così è molto più facile. Non voglio fare paragoni con chi c’è stato prima, ma parlo di lui e mi sento molto bene con cosa mi propone in allenamento, come gestisce il mio carattere e le mie cose. Sono felice, spero che continui così per tutta la stagione”.