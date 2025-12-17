Il Mattino – Baridò ma non solo. Alla scoperta dei 4 azzurrini convocati da Conte per gli impegni di Supercoppa

Tra i convocati per gli impegni di Spuercoppa Italiana, Antonio Conte ha inserito ben 4 giocatori provenienti dalla Primavera. Su tutti, spicca il nome di Francisco Baridò, talento argentino classe 2008 soffiato alla Juventus e messosi già in risalto tra le fila degli azzurrini. Ma, non è l’unico ragazzo capace di ritagliarsi delle attenzioni per le sue prestazioni alla guida di Dario Rocco. A tal proposito, così scrive l’edizione odierna de Il Mattino.

“Sono 28 i calciatori che Antonio Conte ha chiamato con sé per questi giorni di Supercoppa in Arabia Saudita. E quattro arrivano dal vivaio azzurro (sei se si considerano Vergara e Ambrosino), aggregati al gruppo della prima squadra già spesso durante l’anno negli allenamenti a Castel Volturno, in pianta stabile stavolta per l’esperienza di Riad in vista della semifinale col Milan di domani e, si spera, anche qualcosa in più. La presenza che salta immediatamente agli occhi è quella di Francisco Baridò, il talentuoso argentino classe 2008 arrivato a inizio di questa stagione dalla Juventus. Un colpo a effetto – per le giovanili – di Manna e della sua squadra. Il direttore sportivo lo conosceva bene per i trascorsi bianconeri e non ha avuto dubbi quando ha potuto portarlo in azzurro. E i fatti gli stanno dando ragione: 4 gol e 3 assist fin qui in stagione tra Under 18, Primavera, Youth League. Ma è soprattutto l’impatto delle ultime gare con la squadra di Dario Rocco che sta facendo la differenza: l’argentino entra e cambia il volto alle gare, dopo un primo periodo di ambientamento sta aiutando la squadra di Rocco all’inseguimento degli obiettivi stagionali degli azzurri.

Ma non si vive di solo Baridò. E il vivaio del Napoli presente in Arabia lo dimostra, così come lo dimostra il lavoro che da anni porta ormai avanti Gianluca Grava come responsabile dell’intero settore. A Riad ci sarà anche Vincenzo Prisco, il centrocampista classe 2008 che è già tra i migliori pari età in circolazione nel calcio italiano. Arrivato da San Giorgio a Cremano a 8 anni, recentemente si è “messo sula mappa” per la partecipazione con la nazionale italiana al Mondiale Under 17 concluso con il terzo posto, a un passo dal sogno.

Il lavoro di Fabio Visone – dirigente della Primavera – e Antonio Sinicropi – vice direttore sportivo che supervisiona l’intero settore giovanile azzurro – ha portato fino in Supercoppa anche altri due azzurrini come Claudio Pugliese (2008, portiere) ed Emmanuele De Chiara (2006, centrocampista), altri due importanti esponenti della categoria che daranno una mano importante a Conte. L’allenatore li ha portati insieme con la prima squadra per un obiettivo numerico, è vero, ma anche e soprattutto per l’aiuto che potranno dare nella preparazione della gara di domani. Pugliese sarà nel mini gruppo riservato ai portieri che già conta un altro giovanissimo come Ferrante, poi Milinkovic-Savic e anche Contini. De Chiara, invece, sarà un aiuto necessario in un reparto falcidiato da difficoltà. Tutti loro non saranno a disposizione di Rocco in gare delicate per la Primavera con Lecce e (forse) Milan (anche Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, sarà in Arabia con Allegri), ma saranno una ventata di freschezza per una squadra che ha bisogno anche di energie nuove per superare i propri limiti”.