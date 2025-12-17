CdS – Napoli-Milan, chance dal primo minuto per Politano? La situazione

Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana, potrebbe essere un’opportunità per Matteo Politano di partire dal primo minuto. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Antonio Conte potrebbe schierare l’ex Sassuolo titolare, lasciando così in panchina uno tra David Neres e Noa Lang. Di seguito, ecco quanto si apprende nell’edizione odierna del quotidiano.

“Il calendario, però, non concede tregua e impone continui aggiustamenti. La semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan è una di quelle partite che richiedono affidabilità, esperienza, nervi saldi. E Politano, di fatto, è una garanzia. Per questo Conte valuta il suo rientro dall’inizio in una delle gare più delicate della stagione, anche per gestire energie e rotazioni in una rosa segnta dagli infortuni. Pedine importanti ma intercambiabili, quelle dell’allenatore. Se a fargli posto dovesse essere Lang, Neres traslocherebbe a sinistra. Se invece fosse il brasiliano a partire dalla panchina, Lang resterebbe a sinistra con Politano naturalmente a destra, entrambi alle spalle di Hojlund. In ogni caso, il messaggio sarebbe chiaro: nei momenti importanti, Conte si affi da agli uomini di fiducia. Ne manca ancora qualcuno come Lukaku, che non può essere al meglio, o come i quattro infortunati di lungo corso, ma per il resto la formazione sarà più o meno quella delle ultime giornate, Milinkovic-Savic in porta, Beukema, Rrahmani e Buongiorno in difesa, Lobotka e McTominay a centrocampo e via dicendo. Per Politano non sarebbe una rivincita silenziosa, ma un’occasione da sfruttare. Nessuna dichiarazione, solo corsa, sacrificio e lettura delle situazioni”.