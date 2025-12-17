Calciomercato Napoli: confermata trattativa per giovane talento dal Boca Juniors

Il Mattino di Napoli ha confermato che il club partenopeo sta in fase avanzata di trattativa per un giovane talento argentino proveniente dal Boca Juniors,
Il Napoli sta trattando con il Boca Juniors per assicurarsi Milton Agustin Pereyra, promettente calciatore classe 2008 noto tra i migliori prospetti del vivaio argentino. Secondo le ultime indiscrezioni, il club partenopeo avrebbe individuato nel giovane attaccante un talento da sviluppare nel settore giovanile azzurro, con possibile inserimento nell’Under-18 o Primavera nelle prossime stagioni.
La trattativa sarebbe avanzata grazie a un particolare meccanismo previsto dalla normativa calcistica argentina, che permetterebbe al ragazzo di lasciare il Boca Juniors a parametro zero prima della firma del primo contratto professionistico.