Calciomercato: Il Napoli ha un piano b a Mainoo

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare il centrocampo in vista della sessione di gennaio, con l’obiettivo di inserire almeno un nuovo profilo prima dell’apertura ufficiale del mercato il 2 gennaio 2026.
Considerata l’incertezza sulla trattativa con il Manchester United per Mainoo, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già inserito in agenda un piano B per rinforzare il reparto mediano.
In cima alle alternative c’è Morten Frendrup del Genoa, centrocampista danese con esperienza nella Serie A, monitorato come possibile scelta di valore se la pista Mainoo dovesse rallentare o saltare del tutto.