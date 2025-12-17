Allegri in conferenza: “Il Napoli squadra forte, contro Roma e Juve mi ha colpito in un aspetto. Fofana è recuperato, Leao vedremo oggi”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali.
- Il pareggio con il Sassuolo conferma una doppa andatura. Domani che si aspetta?
- “Domani è una partita diversa dal campionato, una gara secca dove l’obiettivo è raggiungere la finale. Il Napoli è una squadra molto forte, per cui sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono di momenti in cui dovevamo fare meglio. Mo oggi dobbiamo pensare al Napoli e, speriamo, martedì al campionato”.
- Come stanno Fofana e Leao? Ci saranno cambiamenti tattici?
- “Fofana è recuperato e a disposizione. Leao invece lo vedremo dopo l’allenamento di oggi. Abbiamo sempre schierato tre giocatori offensivi, con Saelemaekers che da equilibrio e fa variare la disposizione. Abbiamo recuperato Athekame e Jashari, sono importanti questi recuperi perché servono energie nuove visto che abbiamo giocato sempre con gli stessi giocatori”.
- Piano tattico?
- “Il Napoli, indipendentemente dall’aspetto tattico, è una squadra forte, che segna tanto dentro l’area ed ha qualità in velocità. Domani è una gara secca, diversa da quella del campionato. Sarà una bella partita con giocatori di qualità”.
- Ragazzi Under 23 convocati?
- “Ho portato dei ragazzi dell’under 23 per merito. L’under 23 dev’essere un serbatoio, ci serve per portare dei ragazzi in prima squadra, ma si tratta di un progetto che va sviluppato negli anni”.
- Gimenez? Il mercato?
- “Gimenez ha fatto una terapia conservativa. Sembrava procedere bene, ma poi il dolore alla caviglia si è riacutizzato. Dopo un consulto medico, gli è stato consigliato di operarsi. L’intervento dovrebbe essere domani mattina. Non abbiamo parlato di mercato. Il mercato del Milan è quello di recuperare i giocatori a disposizione, poi vedremo cosa potremo fare insieme alla società”.
- Cosa l’ha colpita del Napoli?
- “Nelle gare contro Juve e Roma sono stati molto aggressivi. Mi aspetto una gara ad alta intensità, per cui dovremo essere molto bravi dal punto di vista tecnico”.