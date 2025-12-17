Di Lorenzo in conferenza: “È una gara secca, ci arriviamo bene. Rigori? Vogliamo vincere nei 90 minuti”

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa da Riyad alla vigilia di Napoli-Milan, partita valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. Di seguito, le sue dichiarazioni.

  • Siete tornati dalla pausa con le vittorie contro Roma e Juventus, poi i due stop. Che momento è?
  • “Arriviamo bene secondo me, stiamo bene. Nell’ultima partita abbiamo perso, ma questa è un’altra partita. È una gara secca, vogliamo giocarcela alla pari, non vediamo l’ora di scendere in campo”.
  • Affrontate l’unica squadra che non gioca le coppe tra le big. Possibile un arrivo ai rigori?
  • “I rigori sono una lotteria, noi vogliamo andare in finale nei 90 minuti. L’obiettivo è quello e la squadra è pronta. Sfideremo un’avversaria pronta”.
  • Come si gestisce il tuo impegno nel giocare in più ruoli?
  • “Siamo professionisti, siamo pronti a giocare sempre, ad allenarci. Per quanto mi riguarda cerco in un allenamento di far bene, si gioca come ci si allena. Mentalmente giocare tante partite è dispendioso, non è solo condizione fisica. Giocare con tante pressioni comporta tanto dispendio mentale, ma siamo professionisti e pronti anche a questo”.
  • Che atmosfera c’è nello spogliatoio? Il tuo ruolo?
  • “Sono a disposizione del mister, il ruolo passa in secondo piano. Sulla partita siamo pronti, è vero che nell’ultima abbiamo perso, ma abbiamo voglia di vincere questo trofeo”.
  • 4 giocatori della Primavera aggregati. Cosa gli hai detto?
  • “Si allenano spesso con noi quindi respirano l’aria della prima squadra. Cerchiamo di farli sentire a loro agio e di farli trovare nelle migliori condizioni”.
  • Difesa?
  • “La partita di domani passa molto da come ci difenderemo. Quando si difende bene si attacca bene, e questa è una cosa importante. Ci lavoriamo tanto e coinvolge tutta la squadra. Dovremo fare una partita giusta e poi mettere le nostre qualità in fase di possesso”.
  • Il Milan vi ha battuto in campionato. Dove siete più forti di loro?
  • “Quel che si dice conta fino ad un certo punto. Affrontiamo una grande squadra, siamo pronti e cercheremo di fare del nostro meglio”.
