Di Lorenzo in conferenza: “È una gara secca, ci arriviamo bene. Rigori? Vogliamo vincere nei 90 minuti”

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa da Riyad alla vigilia di Napoli-Milan, partita valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. Di seguito, le sue dichiarazioni.
- Siete tornati dalla pausa con le vittorie contro Roma e Juventus, poi i due stop. Che momento è?
- “Arriviamo bene secondo me, stiamo bene. Nell’ultima partita abbiamo perso, ma questa è un’altra partita. È una gara secca, vogliamo giocarcela alla pari, non vediamo l’ora di scendere in campo”.
- Affrontate l’unica squadra che non gioca le coppe tra le big. Possibile un arrivo ai rigori?
- “I rigori sono una lotteria, noi vogliamo andare in finale nei 90 minuti. L’obiettivo è quello e la squadra è pronta. Sfideremo un’avversaria pronta”.
- Come si gestisce il tuo impegno nel giocare in più ruoli?
- “Siamo professionisti, siamo pronti a giocare sempre, ad allenarci. Per quanto mi riguarda cerco in un allenamento di far bene, si gioca come ci si allena. Mentalmente giocare tante partite è dispendioso, non è solo condizione fisica. Giocare con tante pressioni comporta tanto dispendio mentale, ma siamo professionisti e pronti anche a questo”.
- Che atmosfera c’è nello spogliatoio? Il tuo ruolo?
- “Sono a disposizione del mister, il ruolo passa in secondo piano. Sulla partita siamo pronti, è vero che nell’ultima abbiamo perso, ma abbiamo voglia di vincere questo trofeo”.
- 4 giocatori della Primavera aggregati. Cosa gli hai detto?
- “Si allenano spesso con noi quindi respirano l’aria della prima squadra. Cerchiamo di farli sentire a loro agio e di farli trovare nelle migliori condizioni”.
- Difesa?
- “La partita di domani passa molto da come ci difenderemo. Quando si difende bene si attacca bene, e questa è una cosa importante. Ci lavoriamo tanto e coinvolge tutta la squadra. Dovremo fare una partita giusta e poi mettere le nostre qualità in fase di possesso”.
- Il Milan vi ha battuto in campionato. Dove siete più forti di loro?
- “Quel che si dice conta fino ad un certo punto. Affrontiamo una grande squadra, siamo pronti e cercheremo di fare del nostro meglio”.