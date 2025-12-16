Supercoppa, Napoli-Milan: le probabili formazioni, Lobotka può partire dal 1! La scelta su Leao

Giovedì sera alle ore 20:00 italiane, il Napoli affronterà il Milan a Riad per la semifinale di Supercoppa Italiana. Antonio Conte per questa gara, oltre a Lobotka e Gutierrez, avrà finalmente a disposizione anche Romelu Lukaku che torna dal brutto infortunio.

Il Milan invece, recupera Leao, mentre Gabbia resterà a Milanello dopo l’infortunio procurato contro il Sassuolo. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Neres, Hojlund, Lang. All. Conte

Milan (3-5-2): Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Leao, Pulisic. All. Allegri

