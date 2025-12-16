Supercoppa – La probabile formazione azzurra per il Milan: rientro importante a centrocampo

Oggi il Napoli volerà a Riaydh per provare ad assicurarsi il primo trofeo stagionale: la Supercoppa italiana. Giovedì alle 20:00 scenderà in campo nella prima semifinale contro il Milan, dopo averci già giocato e perso in Campionato 2-1 a San Siro. Pochi dubbi di formazione per Antonio Conte, che recupera Lobotka e bisognerà aspettare l’ufficialità, ma anche Lukaku dovrebbe far parte dei convocati dopo 4 mesi dall’ultima volta. Solito ballottaggio a sinistra Spinazzola-Olivera.
Questo il probabile 11 azzurro:
(3-4-3) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang.