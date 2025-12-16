Supercoppa importante al di là del trofeo: ecco quanto incassa la vincitrice

Non si tratta solo di vincere un trofeo che in bacheca manca da 11 anni, la Supercoppa è importante anche per altri motivi. Ne parla oggi Repubblica: “In palio c’è pure un montepremi molto ricco: 2.4 milioni di euro per ciascuna semifinalista perdente e 6.7 milioni per la finalista sconfitta. Alla società vincente della Supercoppa Italiana andranno invece 9.5 milioni, che possono salire fino a 11. In più è una vetrina importante per il brand a cui ADL tiene particolarmente, lo testimonia il fatto che il presidente partirà insieme alla squadra per Riyadh”.