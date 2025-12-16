Sky-Due assenze per il Milan nel match contro il Napoli: i nomi

Il Milan a Riyad sfiderà il Napoli in una delle due semifinali della Supercoppa italiana.

La squadra di Max Allegri, dopo il pareggio in campionato contro il Sassuolo sfiderà gli azzurri reduci dalla sconfitta di Udine ma contano delle assenze come riportato da Sky Sport: “Matteo Gabbia, alle prese con il trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato nella gara contro il Sassuolo. Sarà assente anche Santi Gimenez dai partenti del Milan per Riyadh, fuori da quasi due mesi e ancora in bilico tra la terapia conservativa e l’operazione per risolvere il problema alla caviglia. Per Leao resta comunque l’ipotesi finale: il portoghese viaggerà con la squadra e in caso di passaggio del turno, potrebbe provare a scendere in campo. Gabbia resterà invece a Milanello ma in caso di finale e di un miglioramento delle sue condizioni, potrebbe prendere un volo per raggiungere i compagni“.