Pistocchi: “Due arbitri non vogliono arbitrare i match del Napoli, è offensivo”

Il Corriere dello Sport ha portato una notizia particolare, se il Napoli non dovesse giocare la finale di Supercoppa, ad arbitrare ci sarà Guida, se invece ci saranno gli azzurri ci sarà Colombo.

Maurizio Pistocchi, storico opinionista di Sportmediaset ha commentato sul proprio profilo X la notizia: “Il sottoscritto pensa che questa cosa – due arbitri di Serie A, Guida e Maresca, che si rifiutano di arbitrare le partite del Napoli ma arbitrano quelle di tutte le altre – sia uno scandalo, e un fatto molto offensivo per i tifosi del Napoli e la società.

In pratica, i due arbitri campani dichiarano di avere paura della tifoseria azzurra ma cosa succederebbe se anche le altre tifoserie minacciassero gli arbitri? Chi dirigerebbe le partite, il capitano Ultimo?“.