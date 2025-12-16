Corriere dello Sport-Anguissa anticipa il rientro: le ultime

Frank Zambo Anguissa potrebbe anticipare il proprio rientro dall’infortunio che lo tiene fuori dal campo dal mese di novembre per una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra.

Il centrocampista azzurro non prenderà parte alla Coppa d’Africa e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport è già al lavoro per anticipare il proprio rientro: “Anguissa, invece, sta smaltendo la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra: stop lungo, Coppa d’Africa saltata e rientro previsto intorno a metà gennaio”.