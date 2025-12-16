Alvino: “Il Napoli è in Arabia con un obiettivo ben chiaro”

Il Napoli sarà impegnato in Supercoppa contro il Milan di Max Allegri.

Carlo Alvino, nel corso del proprio editoriale “Dillo ad Alvino” ha parlato delle motivazioni degli azzurri: “Il Napoli sbarca a Riyad con un solo grande obiettivo: quello di vincere la Supercoppa. Non bisogna pensare ad altro se non alla possibilità di giocare al massimo per portare a casa questo trofeo. Il Napoli deve giocare per vincere, come non ci fosse un domani, deve giocare con la voglia di volersi andare a prendere questa coppa. Guai a pensare in maniera diversa! Guai a pensare alla stanchezza fisica e mentale, guai a pensare ad altro. Sull’aereo che porta a Riyad ci deve essere una sola parola d’ordine: ritornare a casa con la Supercoppa! Dovrà cercare di portare a casa questo trofeo in tutti i modi leciti. Guai a pensare da provinciali e società di piccolo cabotaggio: ‘Forse meglio che usciamo, perché due partite in più in questo momento, giochiamo la semifinale con le riserve e poi ce ne torniamo a Napoli…’.

Ognuno è libero di pensare quello che vuole, ma pensare in questo modo è da piccoli, piccoli, il Napoli è grande, grande grande. Una società grande, un allenatore grande, una piazza grande non può pensare ad altro che a vincere la Supercoppa. Il Napoli si deve giocare la semifinale di giovedì al massimo delle sue possibilità, sputando sangue, con la vena del collo gonfia, con gli occhi della tigre, mangiandosi il Milan e il terreno di gioco. Questo è il Napoli che vorrei vedere giovedì, pronto a giocare alla morte senza pensare ad altro e ai problemi del post. Un Napoli ‘Anema e core’ con un solo unico obiettivo: portare a casa la Supercoppa, che serve anche a dare ossigeno alle casse. Per un club onesto, rispettoso delle regole e che vive solo di questo, 12 milioni di euro fanno comodo”.