Marocchi: “Napoli? Ci sono rimasto un po’ male”

L’ex calciatore ed opinionista sportivo, Giancarlo Marocchi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club, in onda su Sky:

“Io mi aspettavo, per come Conte ha strutturato la squadra nel post-Bologna quando ha svoltato, che il Napoli fosse diventato talmente affidabile, che una partita giocate male finisce 0-0. Cioè con quei tre difensori forti e strutturati e gli altri, anche se stanchi, potesse farcela. Quindi voglio aspettare le prossime gare, perché ci sono rimasto male. Non mi aspettavo questo Napoli contro l’Udinese, perché poi alla fine di gol ne ha presi tre“.