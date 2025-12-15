La Repubblica – Udinese-Napoli, poco gioco e diversi ostacoli per Conte

La Repubblica fa il punto sulla prestazione del Napoli contro l’Udinese in trasferta: “Tre assalti a Milinkovic Savic puntuale solo nei miracoli. Altrimenti un po’ svagato. Hojlund crea spazi correndo molto in orizzontale, ma da destra e sinistra non arrivano Neres né Lang. Di Lorenzo da colonna crolla nel nuovo ruolo con tutta la catena di destra. La fiammata nel finale ed il ritorno al 4-4-2 registrano solo l’ennesimo tentativo di uscire dalla greve opacità di gioco. Conte ha trovato molti ostacoli finora. L’ultimo è una domanda: in quale Napoli dopo tanti esperimenti davvero crede?”.