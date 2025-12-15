Classifica Serie A – Il Napoli perde il primato, la Juve risale

Brutta sconfitta ad Udine e posizione in classifica che ne risente ampiamente, visto che il Napoli di Conte scivola al terzo posto.
Lanciata l’Inter di Chivu, al terzo successo consecutivo e adesso prima in solitaria.
Insegue ad un solo punto il Milan che continua a faticare con le medio piccole, ma contro il Sassuolo – forte anche di un rigore negato ai neroverdi – limita i danni ed evita la sconfitta.
Brutta la prestazione della squadra azzurra che adesso deve anche guardarsi dal ritorno della Juventus corsara a Bologna.
Stasera il posticipo Roma-Como è l’occasione per i giallorossi per rifarsi sotto e l’ultima chiamata per la squadra di Fabregas di piazzarsi stabilmente nell’alta classifica.
In coda grave la sconfitta del Parma contro una Lazio in 9 uomini. Bene il Verona che la spunta contro una Fiorentina sempre più ultima in solitaria. La viola vanta solo 6 punti e finora nessuna vittoria.
Sembra segnata anche la sorte del Pisa penultimo a soli 10 punti.
Ecco il dettaglio della Classifica dopo 15 turni:
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 27*
Juventus 26
Bologna 25
Como 24*
Lazio 22
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 20
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6
* una gara in meno