Bergomi: “Mi aspettavo qualcosa in più. Alibi? Forse uno”

L’ex calciatore dell’Inter e telecronista sportivo, Beppe Bergomi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club:

“Il Napoli è una squadra che ha la forza di stare sempre di là e dominare il gioco attraverso il palleggio? No. L’allenatore è bravo nelle problematiche a trovare le soluzioni. L’ho detto io che il Napoli è più forte dell’anno scorso, perché ha allargato la rosa e ha trovato tanti giocatori importanti. Però anche io gli do l’alibi della stanchezza e di avere pochi calciatori in determinati ruoli. Anche se in questa partita mi aspettavo qualche rotazione in più dall’inizio“.