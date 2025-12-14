Venerato: “Il Napoli non molla Mainoo”: gli aggiornamenti

Il Napoli nel mercato di gennaio dovrà acquistare almeno un centrocampista da inserire nelle rotazioni di mister Conte ed il nome maggiormente desiderato è quello del britannico Kobbie Mainoo.

Ciro Venerato, giornalista della RAI ha aggiornato in merito alla situazione del centrocampista del Manchester United: “I partenopei non mollano Mainoo. E con lo United e il suo agente proseguono le interlocuzioni. I Red Devils in vista della Coppa d’Africa perderanno alcuni elementi, ma non per questo hanno bloccato la cessione di Mainoo. Il club inglese potrebbe infatti investire su un nuovo centrocampista e liberare il ventenne gradito a Manna e Conte.

Inutile invece parlare di formule. Il Napoli attende le decisioni ufficiali degli organi competenti per capire che margini economici avrà sul mercato. Solo con queste certezze farà la sua offerta ai Red Devils. Nel frattempo attende che lo United reperisca il sostituto di Mainoo”.