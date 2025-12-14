Udinese – Napoli: probabili formazioni

Tutto pronto al Bluenergy Stadium per Udinese-Napoli, match in programma alle ore 15 e valido per una giornata chiave di Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, entrambi gli allenatori hanno ormai sciolto le ultime riserve sulle formazioni iniziali.

Runjaic dovrebbe affidarsi al 3-5-2 per affrontare gli azzurri: Okoye tra i pali, linea difensiva composta da Solet, Kabasele e Bertola. A centrocampo agiranno Zanoli ed Ehizibue sulle corsie esterne, con Ekkelenkamp, Karlstrom e Piotrowski nel cuore del gioco. In avanti spazio alla coppia offensiva formata da Davis e Zaniolo.

Antonio Conte conferma invece il 3-4-2-1 che ha dato continuità e solidità al Napoli nelle ultime settimane. Davanti a Milinkovic-Savic difesa a tre con Buongiorno, Rrahmani e Beukema. Sulle fasce Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra, con l’esterno ex Roma che torna titolare al posto di Olivera. In mezzo al campo la coppia McTominay-Elmas, mentre sulla trequarti agiranno Lang e Neres a supporto dell’unica punta Hojlund.