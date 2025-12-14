Udinese-Napoli: le formazioni ufficiali, solo un cambio per mister Conte

Il Napoli alle ore 15 sarà impegnato ad Udine per la sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A.

La squadra di mister Conte torna in campionato dopo la sconfitta subita in Champions contro il Benfica, con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica; per l’occasione mister Conte conferma la formazione vista nelle ultime uscite facendo solo un cambio, con Spinazzola che rimpiazza Olivera in fascia.

Il tridente offensivo sarà formato da Noa Lang, David Neres e Rasmus Hojlund, Scott McTominay farà compagnia ad Elif Elmas in mediana; l’Udinese risponde con la coppia d’attacco Zaniolo-Davis e la mediana a 3 con Ekkelenkamp, Karlstrom e Piotrowski, partirà dal primo minuto l’ex Zanoli.

Di seguito le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.

A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller, Modesto. All. Runjaic

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund.

A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Olivera, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. All. Conte