Repubblica – Napoli, Conte ossessionato dallo Scudetto

Antonio Conte conferma la sua ossessione per lo Scudetto e concentra tutte le energie del Napoli sul campionato, dove il rendimento della squadra è nettamente superiore rispetto a quello nelle altre competizioni. Come sottolinea l’edizione odierna de La Repubblica, gli azzurri stanno onorando al meglio il titolo di campioni in carica, riuscendo a sopperire anche ai continui problemi legati agli infortuni.

I tifosi, consapevoli delle difficoltà e della gestione oculata delle risorse, attendono la prova della Supercoppa Italiana, in programma giovedì in Arabia Saudita, come banco di verifica della crescita della squadra. La scelta del Napoli di dare priorità al campionato appare strategica, anche grazie alla nuova formula della Champions League che concede maggiori margini di errore.

Conte punta a centrare i sedicesimi di finale a gennaio, sperando di consolidare il percorso europeo nelle ultime due partite con Copenaghen e Chelsea. Nel frattempo, il presidente Aurelio De Laurentiis osserva con fiducia, consapevole della sua propensione per la ribalta internazionale e desideroso di sfruttare anche la vetrina araba della Supercoppa per ampliare il brand azzurro.