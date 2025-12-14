Pedullà aggiorna sul futuro di Lucca: il punto

Il futuro di Lorenzo Lucca a Napoli è incerto.

Complice l’ottimo rendimento di Hojlund ed il ritorno prossimo di Romelu Lukaku dall’infortunio, la punta italiana passerà ad essere la terza punta.

Alfredo Pedullà sul proprio sito ha parlato della posizione della punta ex Udinese: “Lorenzo Lucca torna a casa, esattamente a Udine dove domani pomeriggio ritroverà il club che gli ha permesso di fare il salto di qualità. Lo farà con la maglia del Napoli e poco importa che probabilmente non sarà titolare. Meglio: a lui importa, eccome se importa, ma ormai le gerarchie sono chiare e Hojlund ha preso il suo posto, lasciandogli qualche spezzone. Tutto questo in attesa di Lukaku che, come ribadito recentemente da Antonio Conte, non ha ancora tempi di rientro stabiliti al cento per cento.

E fino a quel momento Lucca non è sul mercato perché il Napoli ha bisogno di certezze in una stagione ricca di complicazioni. Il punto della situazione verrà fatto tra qualche settimana: se il belga dovesse essere perfettamente arruolabile, il Napoli si dedicherà a Lucca studiando la migliore soluzione fino a giugno“.