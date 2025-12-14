Napoli, stop Juan Jesus: out a Udine, cresce la fiducia per la Supercoppa

Scritto da:
Fabiana Saviano
-
fonte foto: Instagram @juan05jesus

Arrivano novità sulle condizioni di Juan Jesus in vista di Udinese-Napoli. Il difensore brasiliano, inizialmente in corsa per una maglia da titolare al posto di Buongiorno, è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di una botta al polpaccio rimediata mercoledì scorso a Lisbona contro il Benfica. L’infortunio non è stato ancora completamente smaltito e ha spinto Antonio Conte a rinunciare al centrale anche per la trasferta del Bluenergy Stadium.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Juan Jesus non è stato nemmeno convocato per il match di campionato, con lo staff medico che ora monitorerà quotidianamente la situazione in vista dei prossimi impegni. L’attenzione è rivolta soprattutto alla Supercoppa Italiana di Riyadh, appuntamento a cui il difensore potrebbe arrivare recuperato.

