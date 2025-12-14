Napoli, Lukaku convocato per la Supercoppa: rientro graduale

Romelu Lukaku sarà regolarmente a disposizione del Napoli per la Supercoppa Italiana. Dopo settimane di indiscrezioni sul suo rientro e l’ipotesi, poi tramontata, di vederlo già in campo per Roma-Napoli, è arrivata la decisione definitiva dello staff tecnico. Antonio Conte ha sempre mantenuto una linea chiara: nessuna forzatura e massimo rispetto dei tempi di recupero dell’attaccante belga.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore azzurro, in accordo con lo staff medico, ha optato per una soluzione equilibrata: Lukaku partirà con la squadra per Riyadh e sarà convocato per la Supercoppa, pur iniziando dalla panchina. Un rientro soft, pensato per reinserirlo gradualmente senza correre rischi inutili.

Si tratta comunque di una notizia molto positiva per Conte, che dall’inizio della stagione non ha mai potuto contare su uno dei suoi uomini chiave. Lukaku era infatti finito ai box già ad agosto, durante il ritiro di Castel di Sangro, dopo un infortunio rimediato in amichevole. La sua presenza in Supercoppa rappresenta un segnale incoraggiante per il Napoli, che ritrova progressivamente uno dei suoi riferimenti offensivi in vista di una fase decisiva della stagione.