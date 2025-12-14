Napoli – Conte rimane concentrato sulla serie A

La stagione del Napoli viaggia su due binari distinti. A sottolinearlo è La Repubblica, che analizza un percorso brillante in Serie A ma decisamente più complicato tra Champions League e Coppa Italia. In campionato, infatti, gli azzurri sono primi in classifica, seppur appaiati al Milan, mentre oggi alle ore 15 a Udine l’obiettivo è chiaro: difendere la vetta e archiviare la delusione europea di Lisbona, con il ko per 2-0 contro il Benfica di Mourinho.

Per Antonio Conte il campionato resta la priorità assoluta, quasi un’ossessione. Il tecnico si è ripreso il primato grazie al filotto di successi contro Atalanta, Roma e Juventus e ora vuole consolidarlo, nonostante un’infermeria affollata, soprattutto a centrocampo. Diverso il rendimento nelle coppe: in Coppa Italia il Napoli ha rischiato l’eliminazione, superando il Cagliari solo ai rigori, mentre in Champions è scivolato al 23° posto dopo l’ultimo stop europeo.

In Serie A, però, il Napoli continua a dare segnali di forza e continuità, onorando il titolo nonostante le difficoltà. La scelta del club e di Conte è chiara: massima concentrazione sullo scudetto, contando sui margini offerti dalla nuova formula della Champions. L’obiettivo è centrare i sedicesimi a gennaio, mentre Aurelio De Laurentiis osserva con attenzione, senza perdere di vista il peso della vetrina internazionale e l’appuntamento con la Supercoppa in Arabia Saudita.