Manna: “L’unica partita steccata è stata con il PSV, oggi giochiamo contro una squadra fisica”

Giovanni Manna, ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Udinese: “Stiamo giocando con gli stessi effettivi in questo periodo, viene difficile ruotare anche volendo. Per me ci sta, dopo un’insieme di partite giocate bene e vinte. In Champions se non vai al 100% puoi perdere. Ci sta, le partite sono tante, oggi abbiamo due giocatori in più. Giochiamo contro una squadra fisica.

L’unica partita che abbiamo steccato è stata con il PSV, nelle altre meritavamo qualcosa di più. Siamo andati a fare una partita con un livello di energia inferiore. Nonostante ciò abbiamo creato occasioni importanti, non sono critico, anzi, il lavoro del mister è sotto gli occhi di tutti“.