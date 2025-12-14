La Repubblica: “Conte è convinto di arrivare ai sedicesimi di Champions a gennaio”

La sconfitta contro il Benfica ha fermato il ciclo vincente azzurro e bloccato la squadra di mister Conte a quota 7 punti in Champions League, occupando attualmente la posizione numero 23.

La Repubblica non fa allarmismi e sottolinea che l’intento sia il passaggio del turno in Champions League: “Gli azzurri stanno onorando al meglio il ruolo di detentori del titolo e sono riusciti a resistere anche ai continui colpi bassi dell’emergenza. I tifosi iniziano a sospettare che si tratti di una strategia e aspettano come prova del nove la Supercoppa italiana, in programma da giovedì in Arabia Saudita.

Di qui la decisione del Napoli di dare la priorità al campionato, anche perché la nuova formula della Champions League concede più margini di errore. Conte è convinto di centrare a gennaio il traguardo dei sedicesimi, nelle ultime due partite con Copenaghen e Chelsea. De Laurentiis aspetta con fiducia, nonostante non sia un mistero la sua predilezione per la ribalta internazionale. Il presidente vuole allargare i confini del brand azzurro e ci terrebbe pure alla vetrina araba della Supercoppa”.