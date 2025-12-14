Il Mattino – Se Mainoo non dovesse arrivare, sono quattro le alternative per il centrocampo del Napoli

Mancano poche settimane all’inizio del calciomercato di gennaio, ma il Napoli vuole prepararsi in anticipo: l’obiettivo principale è sempre lo stesso, ovvero rinforzare il centrocampo con Kobbie Mainoo del Man Utd (in prestito). Come riportato dal quotidiano Il Mattino, ieri ci sono stati altri contatti con il club inglese: c’è disponibilità da parte del giocatore, ma lui e i suoi agenti vorrebbero inserire nel prestito un’opzione per la possibile permanenza. Tuttavia, il Man Utd non vuole commettere lo stesso errore fatto con McTominay ed Hojlund, entrambi lasciati partire con leggerezza dai Red Devils.

Secondo il quotidiano, nel caso la trattativa dovesse saltare, il ds del Napoli, Giovanni Manna, ha pronte delle alternative dalla Serie A per non perdere troppo tempo dietro la stessa pista (Mainoo). Le alternative sono Arthur Atta dell’Udinese, Morten Frendrup del Genoa, Lorenzo Pellegrini della Roma e Davide Frattesi dell’Inter.