Il Mattino – Napoli: “McFratm spinge gli azzurri”

“McFratm spinge gli azzurri”. Così Il Mattino titola in prima pagina nell’edizione odierna, dedicando ampio spazio a Scott McTominay, uno dei simboli del Napoli di Antonio Conte. Il centrocampista scozzese si è imposto come uomo chiave dello scacchiere azzurro, diventando un riferimento tecnico e caratteriale in un momento delicato della stagione.

Questa sera il Napoli è chiamato a difendere la vetta della classifica contro l’Udinese, in una sfida tutt’altro che scontata. Conte si affida ancora una volta alla solidità, alla corsa e alla personalità di McTominay, sempre più leader del gruppo e punto di equilibrio tra le due fasi di gioco. La sua crescita costante ha dato al Napoli intensità e presenza fisica, qualità fondamentali per reggere il ritmo del campionato.